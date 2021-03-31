Спортсмен подчеркнул, что скоро стартует пляжный сезон.

Олимпийский призер по греко-римской борьбе, чемпион мира и по совместительству народный депутат Жан Беленюк опубликовал сообщение в социальной сети, где показал как готовится к пляжному сезону. Атлет был на фотографии с обнаженным торсом.

Спортсмен обнародовал фотографию в Instagram.

"Ну что, ребята, скоро стартует пляжный сезон, так что пора включаться", - напечатал текст возле изображения Беленюк, держа в руках гантели.

"Вау! Агрессивно", "Ничего себе", "Молодец", - пишут люди в комментариях.

Напомним, что ранее Жан признался, что может определять по запаху подмышек переболел ли человек коронавирусом.

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Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Беленюк допускает, что может завершить карьеру в спорте после Олимпиады-2020, которая была перенесена на 2021 год.

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Автор: Будрин Артем