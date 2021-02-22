Спортсмен научился идентифицировать людей, перенесших коронавирус, по запаху их подмышек.

Олимпийский призер по греко-римской борьбе, чемпион мира и по совместительству народный депутат Жан Беленюк опубликовал сообщение в социальной сети, где удивил подписчиков. Спортсмен утверждает что определяет людей, которые болели COVID-19, по запаху подмышек.

Об этом известно из сообщения Беленюка в Facebook.

Аудитория неоднозначно восприняла такое заявление 30-летнего борца.

"Это в Раде пахнут так все, вот и ты заразился", "Где осуществляется прием на тест?", "Видимо, Кива покусал", - остроумно иронизируют люди в комментариях.

Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Беленюк допускает, что может завершить карьеру в спорте после Олимпиады-2020, которая была перенесена на 2021 год.

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Автор: Будрин Артем