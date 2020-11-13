Ярослав Амосов остается непобежденным.

Украинский боец Ярослав Амосов в США провел поединок против американца Логана Сторли в рамках турнира "Bellator 252".

В упорном поединке Амосов одержал победу раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.

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Амосов одержал 25-ю победу в 25 поединках в ММА (шесть из них - в рамках "Bellator", а также нанес Сторли первое поражение в 11-м бою.

"Это был очень тяжелый бой для меня. Логан Сторли обладает хорошим стилем, он борец, мы оба борца. Когда ты дерешься с борцом - это всегда тяжело. Он хотел пройти в партер, а мне нужно было защитится, постоянно думать о защите. Я очень устал. Я думаю, что это был не лучший мой поединок", - сказал Амосов на пресс-конференции после боя.

"Это был очень важный бой. Сейчас я хочу просить серьезный бой. Конечно, я хотел бы получить поединок за титул", - добавил украинец.

Yaroslav Amosov and Logan Storley take to the canvas in the 2️⃣nd round.



The #Bellator252 main card is LIVE NOW on @CBS Sports Network in the 🇺🇸 and with @Sky Sports in the 🇬🇧#MMA#Bellatorpic.twitter.com/jNblHso6bQ — BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2020

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Автор: Антон Дударь