Кэм Тальбо / фото REUTERS
Необычный эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги между командами "Миннесота Уайлд" и "Сент-Луис Блюз" (2:0).
Во втором периоде защитник "Сент-Луиса" Джастин Фолк выполнил мощный бросок, однако вратарь "Миннесоты" Кэм Тальбо совершил курьезный сэйв - вратарь остановил шайбу маской.
Шайба врезалась в шлем и крепко застряла в нем. Сперва ее пытались достать, а затем заменили голкиперу маску.
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