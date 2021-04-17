Элине Свитолиной пришлось играть под звуки ремонта.

Курьезная ситуация сложилась во время матчевой встречи между командами Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске.

Как сообщает Sport.ua, первой ракетке Украины Элине Свитолиной пришлось проводить матч против японки Юки Кайто под звуки ремонта.

Дело в том, что в расположенной рядом с теннисным кортом многоэтажке строители делали ремонт, и во время игры были слышны звуки перфоратора и "болгарки".

Организаторы матча решили вызвать полицию, и через некоторое время ремонт прекратился.

Строители же остались на балконе и начали смотреть теннис, заодно вывесив флаг Украины.

Отметим, что Свитолина все-таки смогла выиграть свой матч в трех сетах (6:2, 4:6, 7:6).

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Кубок Билли Джин Кинг: главное

Ранее соревнования назывались Кубок Федерации, но их переименовали в честь знаменитой американской теннисистки и функционерки.

Поединок между Японией и Украиной должен был состояться в апреле 2020, но из-за мирового локдауна матч удалось организовать только сейчас.

Победитель матча будет иметь право сыграть в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг, что в свою очередь позволит попасть в финальную стадию соревнований.

В первый день украинки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали две победы. На второй день запланированы еще три матча, включая парную встречу с участием сестер Киченок.

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Автор: Антон Дударь