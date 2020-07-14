Свитолина обыграла 43-ю ракетку мира и вышла в финал турнира в Берлине (видео)
18:33, 14 июля 2020Другое
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Украинская теннисистка близка к победе в выставочном первенстве.
Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала финалисткой выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине.
Украинка стартовала сразу с полуфинала, где встречалась с латвийкой Анастасией Севастовой, которая является 43-м номером рейтинга WTA.
Пятая ракетка мира одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (2), 6:3. Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова и нидерландка Кики Бертенс.
Обзор поединка опубликовал YouTube-канал Tennis Point.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина эффектным фото поздравила с международным днем йоги.
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