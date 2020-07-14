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Свитолина обыграла 43-ю ракетку мира и вышла в финал турнира в Берлине (видео)

18:33, 14 июля 2020
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Элина Свитолина / фото REUTERS

Украинка стартовала сразу с полуфинала, где встречалась с латвийкой Анастасией Севастовой, которая является 43-м номером рейтинга WTA.

Пятая ракетка мира одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (2), 6:3. Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова и нидерландка Кики Бертенс.

Обзор поединка опубликовал YouTube-канал Tennis Point.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина эффектным фото поздравила с международным днем йоги.

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