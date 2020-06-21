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"Спокойствие - это суперсила": Свитолина эффектным фото поздравила с международным днем йоги

16:54, 21 июня 2020
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Элина Свитолина / фото REUTERS

Украинская теннисистка опубликовала в Instagram эффектное фото, на котором, распустив волосы, занимается йогой.

"Спокойствие - это суперсила. Счастливого международного дня йоги!", - написала теннисистка.

фото instagram.com/elisvitolina

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина заявила, что может отказаться от выступления на турнире "Большого шлема".

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