"Спокойствие - это суперсила": Свитолина эффектным фото поздравила с международным днем йоги
16:54, 21 июня 2020Другое
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Украинская теннисистка регулярно занимается йогой.
Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих подписчиков с международным днем йоги, который отмечается 21 июня.
Украинская теннисистка опубликовала в Instagram эффектное фото, на котором, распустив волосы, занимается йогой.
"Спокойствие - это суперсила. Счастливого международного дня йоги!", - написала теннисистка.
фото instagram.com/elisvitolina
Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина заявила, что может отказаться от выступления на турнире "Большого шлема".
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