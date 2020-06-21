"Спокойствие - это суперсила": Свитолина эффектным фото поздравила с международным днем йоги

Украинская теннисистка регулярно занимается йогой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих подписчиков с международным днем йоги, который отмечается 21 июня. Украинская теннисистка опубликовала в Instagram эффектное фото, на котором, распустив волосы, занимается йогой. "Спокойствие - это суперсила. Счастливого международного дня йоги!", - написала теннисистка. Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина заявила, что может отказаться от выступления на турнире "Большого шлема". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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