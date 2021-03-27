Украинка разобралась с соперницей в двух сетах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд на турнире WTA1000 в Майами с призовым фондом $3,260,190.

В матче третьего круга украинка обыграла первую ракетку России Екатерину Александрову.

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В первом сете Свитолина победила на тайбрэйке, а во второй партии выиграла более уверенно - 7:6, 6:4.

Свитолина играла против Александровой в третий раз и одержала третью победу.

Далее украинка встретится с победительницей встречи Петра Квитова (№10 WTA) - Йоханна Конта (№18).

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Майами - шестой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге.

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Автор: Антон Дударь