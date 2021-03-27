Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд на турнире WTA1000 в Майами с призовым фондом $3,260,190.
В матче третьего круга украинка обыграла первую ракетку России Екатерину Александрову.
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В первом сете Свитолина победила на тайбрэйке, а во второй партии выиграла более уверенно - 7:6, 6:4.
Свитолина играла против Александровой в третий раз и одержала третью победу.
Далее украинка встретится с победительницей встречи Петра Квитова (№10 WTA) - Йоханна Конта (№18).
Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- Турнир в Майами - шестой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.
- На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.
- Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге.
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