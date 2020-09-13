Наоми Осака смогла победить соперницу из Беларуси Викторию Азаренко.

На US Open-2020 в женском одиночном разряде прошел финальный поединок, в котором встречались японка Наоми Осака и представительница Беларуси Виктория Азаренко.

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Матч гораздо лучше начала Азаренко, которая завершила первую партию в свою пользу с разгромным счетом 6:1. Во втором сете белоруска также повела 2:0, но затем ее соперница полностью изменила ход событий. Осака смогла отыграться, а потом взяла эту партию и решающий третий сет с одинаковым счетом 6:3.

Итоговый счет финала в пользу Осаки - 1:6, 6:3, 6:3. Японка стала первой чемпионкой US Open за последние 25 лет, которой удалось завоевать титул, проиграв первый сет в финале.

Видеообзор матча опубликовал официальный канал US Open на YouTube.

US Open-2020: главное

Наоми Осака в третий раз в карьере выиграла турнир "Большого шлема" и во второй раз - Открытый чемпионат США. Первый триумф состоялся в сезоне 2018 года. В прошлом году она побеждала на Australian Open.

Этот успех принес Осаке порядка 3 миллионов долларов призовых, а также позволит подняться на третье место рейтинга WTA.

В женской сетке турнира последней из украинок борьбу завершила Марта Костюк, которая уступила именно Осаке в третьем круге.

У мужчин в финальном матче встретятся немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим. Поединок начнется 13 сентября в 23.00 по Киеву.

Из-за пандемии коронавируса турнир пропустили многие звездные игроки - Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Элина Свитолина и другие.

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Автор: Данил Слесь