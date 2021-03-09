Эпидемиологическая ситуация с новыми штаммами коронавируса не оставляет выбора.

Правительство Японии контролирует тенденции распространения инфекционной болезни COVID-19 и в связи с этим стремится не пустить иностранных зрителей на Олимпийские игры-2020.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

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По версии издания, вскоре оргкомитет Игр и исполнительная власть проведут совместное заседание посвященное проблеме соревнований. Там окончательно примут решение в отношении иностранных зрителей.

В дополнение, оргкомитет Олимпиады также хочет не пустить зрителей на церемонию старта эстафеты олимпийского огня. Это мероприятие запланировано на 25 марта.

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Будрин Артем