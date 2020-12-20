Отцом ребенка является российский биатлонист, выступающий за Южную Корею.

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова 19 декабря стала мамой.

Об этом Абрамова сообщила в Instagram.

У 32-летней спортсменки родилась дочь. Вес новорожденной - 2 кг 730 грамм, рост - 49 см.

Отцом девочки является 32-летний российский биатлонист Тимофей Лапшин, который в последние годы выступает за сборную Южной Кореи.

"Мы попросили. Наше чудо пришло к нам в праздник - День Святого Николая", - написала Абрамова.

Абрамова трижды становилась бронзовым призером на этапах Кубка мира в эстафете, а также побеждала в спринте и становилась призером этапов Кубка IBU. Ранее она заявила, что планирует вернуться в биатлон после декретного отпуска.

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Автор: Антон Дударь