Игроки Мотора / фото handball.motorsich.com
20 декабря запорожский "Мотор" в рамках Лиги чемпионов провел матч против французского "Нанта".
Украинский клуб одержал минимальную победу со счетом 29:28.
Самым результативным в составе "Мотора" стал Вячеслав Бохан, на счету которого 9 голов.
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Для "Мотора" эта победа стала шестой подряд в турнире и второй над "Нантом".
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.
- В девяти играх запорожский клуб одержал шесть побед при трех поражениях.
- В группе В "Мотор" с 12 очками поднялся на третье место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
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