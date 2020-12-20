Лучший клуб Украины выиграл у французского "Нанта".

20 декабря запорожский "Мотор" в рамках Лиги чемпионов провел матч против французского "Нанта".

Украинский клуб одержал минимальную победу со счетом 29:28.

Самым результативным в составе "Мотора" стал Вячеслав Бохан, на счету которого 9 голов.

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Для "Мотора" эта победа стала шестой подряд в турнире и второй над "Нантом".

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В девяти играх запорожский клуб одержал шесть побед при трех поражениях.

В группе В "Мотор" с 12 очками поднялся на третье место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

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Автор: Антон Дударь