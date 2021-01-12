Марта Костюк не реализовала сетбол и проиграла в двух сетах.

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 99-е место в рейтинге WTA, прекратила свое выступление на турнире в Абу-Даби.

На пути к финалу Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№46 в рейтинге WTA).

Украинка достойно провела первый сет, уступив лишь на тай-брейке. Однако во втором сете она не смогла прибавить оборотов и проиграла - 6:7, 4:6.

На корте соперницы провели 1 час 45 минут.

Читайте также"Поражена и шокирована": вторая ракетка Украины прокомментировала свой положительный допинг-тест

В финале Кудерметова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (№10 WTA).

Напомним, что Костюк могла отомстить за свою соотечественницу Элину Свитолину, которая тоже проиграла Кудерметовой.

Участие в полуфинале позволит Костюк обновить свой предыдущий рекорд и подняться на 78-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Абу-Даби: главное

Турнир WTA 500 в Абу-Даби проходит с 6 по 13 января 2021 года с общим призовым фондом в 565 530 долларов США.

Катерина Бондаренко покинула турнир, во втором круге проиграв представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 2:6).

Элина Свитолина была посеяна на этом турнире под вторым номером. Первая ракетка Украины уступила россиянке и прекратила свой путь на стадии четвертьфинала.

Ранее в четвертьфинале Марта Костюк обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (№66 в рейтинге WTA) и впервые в жизни пробилась в полуфинал турнира WTA.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem