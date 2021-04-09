Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала чемпионкой Европы. Соревнования проходят в Москве.
24-летняя Деха выиграла золотую медаль в весовой категории до 76 кг.
Она стала лучшей по сумме двоеборья (248 кг), а также отдельно в рывке (113 кг) и толчке (135 кг). В борьбе за золото Деха опередила двух россиянок.
Итоговые результаты
1. Ирина Деха (Украина) - 248 кг (113+135)
2. Яна Сотиева (Россия) - 246 кг (112+134)
3. Анастасия Романова (Россия) - 243 кг (111+132)
Заметим, что Деха во второй раз в карьере стала чемпионкой Европы. До нее лишь три украинки смогли дважды завоевать титул чемпиона Европы.
Напомним, что 4 апреля украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп тоже стала чемпионкой Европы на турнире в Москве.
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