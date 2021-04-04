Камила Конотоп выиграла три золотые награды.

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала чемпионкой Европы. Соревнования проходят в Москве.

20-летняя Конотоп выиграла три золотых медали в весовой категории до 55 кг.

Она стала лучшей по сумме двоеборья, а также по отдельности в рывке (95 кг) и толчке (113 кг). В борьбе за золото Конотоп опередила соперницу из России и бельгийку.

Итоговые результаты

1. Камила Конотоп (Украина) - 208 кг (95 + 113)

2. Светлана Ершова (Россия) - 200 кг (88 + 112)

3. Нина Стеркс (Бельгия) - 197 кг (88 + 197)

Читайте такжеУкраинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы благодаря наказанию россиянина за допинг

Это первое золото для Конотоп на взрослом уровне. Она дебютировала на взрослом чемпионате Европы.

Также отметим, что две бронзовые медали в весе до 55 кг завоевал украинец Дмитрий Вороновский: в толчке (137 кг) и в сумме (247 кг). А Ангелина Ломачинская стала третьей в рывке в весовой категории до 45 кг.

Всего на соревнованиях в Москве выступают 16 украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь