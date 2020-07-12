Авария двух Феррари, победа Мерседеса: итоги второго этапа Формулы-1

В Австрии состоялась вторая гонка сезона-2020 - Гран-при Штирии.

Шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата-2020 - Гран-при Штирии.

Хэмилтон стартовал с поул-позиции и одержал свою 85-ю победу в карьере.

Вторым финишную черту пересек еще один представитель "Мерседеса" Валттери Боттас, а третьим стал Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

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Гонщики "Феррари" Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом уже на первом круге. Феттель сразу прекратил борьбу в гонке, а Леклер еще попытался вернуться на трассу, но вскоре также сошел.

Также стоит отметить прорыв Серхио Переса - с 17-й позиции он добрался до шестой.

Гран-при Штирии. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:22.50.683

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 13,719

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 33,698

4. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 44,400

5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1.01,470

6. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Пойнт") - 1.02,387

7. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Пойнт") - 1.02.453

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 1.02.591

9. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 1 круг

10. Даниил Квят (Россия, "Альфа Таури") - 1 круг

После двух этапов в личном зачете лидирует Боттас, у которого 43 очка. Хэмилтон набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку, а третье место - у Ландо Норриса из "Макларена" (26 очков).

Ранее УНИАН также сообщал о результатах первого этапа Формулы-1.

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