Формула-1 вернулась: пилот Мерседеса выиграл Гран-при Австрии

"Мерседес" доминировал в первой гонке сезона.

Состоялся первый этап нового сезона Формулы-1 - Гран-при Австрии.

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Победу одержал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Вторым финишную черту пересек Шарль Леклер из "Феррари", а тройку на подиуме замкнул представитель "Макларена" Ландо Норрис.

Стоит отметить, что действующий чемпион мира и напарник Боттаса Льюис Хэмилтон претендовал на второе место, но получил пять секунд штрафа за контакт с соперником и в итоговом протоколе стал только четвертым.

Старт сезона получился сложным для многих участников - с дистанции в итоге сошли сразу девять гонщиков.

Гран-при Австрии. Топ-10

1. Валттери Боттас ("Мерседес")

2. Шарль Леклер ("Феррари") +2,700

3. Ландо Норрис ("Макларен") +5,491

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +5,689

5. Карлос Сайнс ("Макларен") +8,903

6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +15,092

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +16,682

8. Эстебан Окон ("Рено") +17,456

9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +21,146

10. Себастьян Феттель ("Феррари") +25,545

УНИАН ранее сообщал о том, что Формула-1 опубликовала календарь восьми первых этапов.

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