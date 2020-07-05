Формула-1 вернулась: пилот Мерседеса выиграл Гран-при Австрии
Состоялся первый этап нового сезона Формулы-1 - Гран-при Австрии.
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Победу одержал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Вторым финишную черту пересек Шарль Леклер из "Феррари", а тройку на подиуме замкнул представитель "Макларена" Ландо Норрис.
Стоит отметить, что действующий чемпион мира и напарник Боттаса Льюис Хэмилтон претендовал на второе место, но получил пять секунд штрафа за контакт с соперником и в итоговом протоколе стал только четвертым.
Старт сезона получился сложным для многих участников - с дистанции в итоге сошли сразу девять гонщиков.
Гран-при Австрии. Топ-10
1. Валттери Боттас ("Мерседес")
2. Шарль Леклер ("Феррари") +2,700
3. Ландо Норрис ("Макларен") +5,491
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +5,689
5. Карлос Сайнс ("Макларен") +8,903
6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +15,092
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +16,682
8. Эстебан Окон ("Рено") +17,456
9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +21,146
10. Себастьян Феттель ("Феррари") +25,545
УНИАН ранее сообщал о том, что Формула-1 опубликовала календарь восьми первых этапов.
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