Команды провели второй матч за последние дни.

7 ноября мужская сборная Украины по гандболу провела второй матч против России в Минске в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года.

Игра проходила во Дворце спорта "Уручье" и завершилась победой россиян - 30:28.

Подопечные Николая Степанца уступили сопернику в обоих таймах с одинковым счетом - 15:14.

Россия - Украина - 30:28 (15:14, 15:14)

Украина: Юрий Шамрыло, Максим Вьюник - Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник, Дмитрий Ильченко, Сергей Онуфриенко, Евгений Буйненко, Дмитрий Горига, Станислав Жуков, Александр Кириленко, Тарас Миноцкий, Вячеслав Садовой, Захар Денисов, Евгений Жук, Эдуард Кравченко, Артем Козакевич.

Украина в отборе на Евро-2022: главное

Украина и Россия первый матч провели 5 ноября - тогда была зафиксирована ничья.

Кроме россиян, соперниками украинской сборной будут также Фарерские острова и Чехия.

Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го. В финальную частью турнира выйдут первые две команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

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Автор: Данил Слесь