В королевских автогонках 21-летний спортсмен будет выступать со следующего сезона.

Мик Шумахер, сын легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера, стал пилотом команды Формулы-1 Хаас.

Об этом сообщается на официальном сайте «конюшни».

В королевских автогонках 21-летний спортсмен будет выступать со следующего сезона. Стороны подписали многолетнее соглашение о сотрудничестве.

Подготовку к старту в Формуле-1 Мик Шумахер начнет уже 11 декабря на болиде VF-20.

"Перспектива попасть в стартовую сетку Формулы-1 в следующем году делает меня невероятно счастливым, я просто потерял дар речи.Я хотел бы поблагодарить Хаас за оказанное мне доверие. Я также хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь - я знаю, что всем этим обязан им. Всегда верил, что осуществлю свою мечту - выступать в Формуле-1″, - сказал Мик Шумахер.

В текущем сезоне Мик Шумахер выступает в Формуле-2 за команду Према. Перед последней гонкой он лидирует в чемпионате, опережая главного конкурента на 14 очков.

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Автор: Олег Давыгора