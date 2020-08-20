"Будущего здесь не вижу": экс-первая ракетка мира решил покинуть Россию

Евгений Кафельников решил уехать в Европу.

Экс-первая ракетка мира, победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников заявил, что планирует уехать из России.

Об этом 46-летний Кафельников сообщил в Twitter. Он хочет оформить вид на жительство в Европе.

"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее", - написал бывший теннисист.

"Все верно - нет здесь будущего", "Правильное решение", "Скатертью дорога", "Раньше бы осуждал, а сейчас понимаю. Тем более дальше будет только хуже", "Долго держался", "Давно пора", - комментируют подписчики.

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Кафельников завершил карьеру теннисиста в 2003 году. На его счету 26 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде, а также победа на Олимпийских играх в Сиднее.

Отметим, что после 2014 года Кафельников не раз выступал с критикой российской власти. "Я был пропутинский до мозга костей. Но постепенно я стал адекватно смотреть на то, что происходит вокруг, и радикально поменял свое мнение", - признавался теннисист.

Ранее также сообщалось о том, что известный украинский теннисист высказался о россиянах, заявив, что "их сломала пропаганда".

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Автор: Антон Дударь