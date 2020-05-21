"Их сломала пропаганда": известный украинский теннисист высказался о россиянах

Илья Марченко выразил мнение, что Украина и Россия - "близки, и от этого никуда не деться".

Экс-первая ракетка Украины Илья Марченко высказал свое мнение о россиянах, а также выступлениях украинских спортсменов в России.

Об этом Марченко сказал в интервью Sport.ua.

"Я не сторонник всех равнять под одну мерку. Не все в России имеют одинаковое мнение. Также есть много хороших и искренних людей, которые сломались под давлением постоянной пропаганды. Я не считаю их автоматически плохими. Все могут ошибаться, я тоже", - сказал Марченко.

Читайте также"Какая-то скрытая": украинский биатлонист высказался о войне на Донбассе

Он также выразил мнение, что запрещать украинским спортсменам выступления в России - неправильно:

"По моему мнению, каждый должен решать для себя сам. Наши страны очень близки, и нам от этого никуда не деться. Кто-то имеет родственников, кто-то имеет совершенно иное видение ситуации. Если закрывать границы, то полностью, а также объявить войну. Но когда вокруг полумеры, то запрещать спортсменам там выступать я считаю неправильным"

"Для себя я решил туда не ездить, я чувствую большой дискомфорт. Совсем недавно мне приходилось лететь через Москву, даже в трансферной зоне не чувствую себя спокойно", - подытожил теннисист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист Роман Безус объяснил, почему не поедет играть в Россию.