Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Украинка вошла в топ-10 рейтинга от Forbes.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокоплачиваемых спортсменок мира за последний год.

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Рейтинг опубликовало издание Forbes.

Украинка заняла седьмое место с доходом 6,4 миллиона долларов. 5,4 миллиона она заработала в качестве призовых, а еще 1 миллион - на спонсорских контрактах.

Первые девять мест заняли теннисистки, а десятое - футболистка.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира:

1. Наоми Осака (Япония) - 37,4 миллиона долларов (34 миллиона - спонсоры)

2. Серена Уильямс (США) - 36 миллиона (32 миллиона - спонсоры)

3. Эшли Барти (Австралия) - 13,1 миллиона (3 миллиона - спонсоры)

4. Симона Халеп (Румыния) - 10,9 миллиона (4 миллиона - спонсоры)

5. Бьянка Андрееску (Канала) - 8,9 миллиона (4 миллиона - спонсоры)

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6,6 миллиона (4,5 миллиона - спонсоры)

7. Элина Свитолина (Украина) - 6,4 миллиона (1 миллион - спонсоры)

8. София Кенин (США) - 5,8 миллиона (1 миллион - спонсоры)

9. Анжелик Кербер (Германия) - 5,3 миллиона (4 миллиона - спонсоры)

10. Алекс Морган (США) - 4,6 миллиона (4,2 миллиона - спонсоры)

Ранее Свитолина приняла решение отказаться от выступления на US Open из-за боязни заразиться коронавирусом.

Также украинская теннисистка недавно призналась, что получила травму, когда записывала видео в TikTok.

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Перевод: Данил Слесь