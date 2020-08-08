Cвитолина получила травму, когда записывала танец в TikTok (видео)

Украинская теннисистка была вынуждена лечить шею.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила травму шеи, когда записывала танец для соцсетей.

Читайте также"Ожидание и реальность": Свитолина посмеялась над своей гримасой на отдыхе (фото)

Об этом теннисистка рассказала в программе Tennis United.

Теннисистка еще в апреле записывала очередной ролик для своего аккаунта в популярной сети TikTok и слишком резко дернула головой, взмахивая волосами.

"Я повторяла этот танец несколько раз. В итоге повредила шею, когда взмахивала головой. Я делала это так много раз, что в итоге травмировалась. Около недели ходила к остеопату", - сказала Свитолина.

Ролик с тем самым танцем опубликован в Instagram теннисистки.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина отказалась играть на US Open и объяснила свое решение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram