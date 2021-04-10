Тяжелоатлет Чумак принес Украине четвертое золото на чемпионате Европы

Дмитрий Чумак стал лучшим в толчке и сумме двоеборья, а Украина возглавила медальный зачет.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак выиграл золото на чемпионате Европы в Москве. Чумак стал лучшим в весовой категории до 109 кг. Украинец занял первое место в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья. В рывке Чумак показал четвертый результат (181 кг). По сумме двоеборья украинец опередил представителей Болгарии и России. 1. Дмитрий Чумак (Украина) - 407 кг 2. Христо Христов (Болгария) - 406 кг 3. Тимур Наниев (Россия) - 401 кг ЧЕ по тяжелой атлетике: результаты Украины Для Украины медаль Чумака - уже четвертое золото в сумме двоеборья на чемпионате Европы.

Ранее абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.

Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.

В весовой категории до 81 кг золото выиграла Алина Марущак.

Кроме того, в активе украинской сборной есть бронза, которую в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский.

В общем зачете чемпионата Европы Украина поднялась на первое место. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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