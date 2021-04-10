Дмитрий Чумак - чемпион Европы / фото НОК Украины
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак выиграл золото на чемпионате Европы в Москве.
Чумак стал лучшим в весовой категории до 109 кг. Украинец занял первое место в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья. В рывке Чумак показал четвертый результат (181 кг).
По сумме двоеборья украинец опередил представителей Болгарии и России.
1. Дмитрий Чумак (Украина) - 407 кг
2. Христо Христов (Болгария) - 406 кг
3. Тимур Наниев (Россия) - 401 кг
ЧЕ по тяжелой атлетике: результаты Украины
- Для Украины медаль Чумака - уже четвертое золото в сумме двоеборья на чемпионате Европы.
- Ранее абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.
- Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.
- В весовой категории до 81 кг золото выиграла Алина Марущак.
- Кроме того, в активе украинской сборной есть бронза, которую в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский.
- В общем зачете чемпионата Европы Украина поднялась на первое место.
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