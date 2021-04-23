За день Украине удалось выиграть четыре награды.

Украинки Ирина Коляденко и Алла Белинская выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве.

Коляденко стала лучшей в весовой категории до 62 кг. В финале она победила венгерку Марианну Састин.

Белинская стала чемпионкой в весе до 72 кг. В финальной схватке она одолела соперницу из Болгарии Юлианну Янаеву.

Также 23 апреля копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями: серебро в весе до 65 кг выиграла Татьяна Рижко. А Алина Грушина-Акобия завоевала бронзу в весе до 57 кг.

Днем ранее еще две украинки завоевали бронзовые награды: Алина Бережная (68 кг) и Кристина-Зоряна Демко (55 кг).

Чемпионат Европы по борьбе: что было раньше

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Автор: Антон Дударь