Украинки Ирина Коляденко и Алла Белинская выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве.
Коляденко стала лучшей в весовой категории до 62 кг. В финале она победила венгерку Марианну Састин.
Белинская стала чемпионкой в весе до 72 кг. В финальной схватке она одолела соперницу из Болгарии Юлианну Янаеву.
Также 23 апреля копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями: серебро в весе до 65 кг выиграла Татьяна Рижко. А Алина Грушина-Акобия завоевала бронзу в весе до 57 кг.
Днем ранее еще две украинки завоевали бронзовые награды: Алина Бережная (68 кг) и Кристина-Зоряна Демко (55 кг).
Чемпионат Европы по борьбе: что было раньше
- Сборная Украины по вольной борьбе стала второй в командном зачете чемпионата Европы.
- Народный депутат Жан Беленюк сенсационно проиграл уже в четвертьфинале ЧЕ.
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