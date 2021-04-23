Жан Беленюк проиграл уже на четвертьфинальной стадии.

Народный депутат Украины от партии "Слуги народа", серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк потерпел сенсационное поражение на чемпионате Европы по греко-римской борьбе.

Трехкратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира Беленюк в 1/4 финала в весовой категории до 87 кг проиграл сербу Зураби Датунашвили.

Беленюк выиграл первый раунд, но уступил во втором. Дальше прошел серб, который оставил последний балл за собой.

Напомним, что в 2019 году Беленюк на чемпионате мира добыл лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь