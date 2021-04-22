В столице Польши завершился чемпионат Европы.

Украинская сборная завоевала второе место в командном зачете на чемпионате Европы в Варшаве. Наши представители вольной борьбы удачно выступили и получили четыре медали.

Об этом сообщает сайт Ассоциации спортивной борьбы.

В весовой категории до 61 кг Андрей Джелеп завоевал серебряную медаль, проиграв лишь в финале россиянину Абасгаджи Магомедову.

Бронзовые медали получили трое наших борцов: Камиль Керимов (до 57 кг), Игорь Никифорук (до 70 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг). Эти успехи, а также великолепные результаты в других категориях позволили "сине-желтым" финишировать на второй строчке. Россия торжествовала, взяв пальму первенства, а третьим местом удовлетворился Азербайджан.

В ближайшие дни Варшава примет соревнования по греко-римскому стилю борьбы.

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Автор: Артем Будрин