"Тернополь" не сможет сыграть в ближайших матчах Суперлиги.

"Тернополь" в полном составе сдал положительные тесты на коронавирус.

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Об этом сообщает basket.com.ua.

Команда Дмитрия Забирченко еще на прошлой неделе не играла против "Киев-Баскета", так как у ряда баскетболистов поднялась температура.

Тесты показали наличие COVID-19 у всех игроков "Тернополя".

По расписанию команда должна была 19 ноября встретиться с "Химиком", а 22 ноября - с "Одессой". Судьба этих матчей пока не уточняется.

Стоит отметить, что в начале ноября похожая ситуация сложилась в "Будивельнике", где также заразились все баскетболисты.

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Автор: Данил Слесь