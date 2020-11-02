В "Будивельнике" произошла вспышка коронавируса.

Все игроки киевского "Будивельника" сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает basket.com.ua.

На прошлой неделе из-за коронавируса в "Будивельнике" матчи пропускали Гейб Дево, Андрей Кожемякин, Реджи Джонсон, Зак Томас, Сергей Горбенко, Сергей Загреба и Михаил Анисимов.

Теперь же положительные тесты сдали и остальные игроки первой команды: Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк и Стивен Бертт.

На прошлой неделе также сообщалось о том, что коронавирусом заразился главный тренер "Будивельника" Вальдемарас Хомичус.

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Автор: Антон Дударь