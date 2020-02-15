Украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали на престижном турнире в Шотландии

Звездам украинской легкой атлетики не было равных в Глазго.

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук выиграли турнир серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

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Магучих выступала в прыжках в высоту и сумела покорить отметку 1,93 м, что принесло ей золотую медаль. 18-летняя спортсменка сумела сделать это с первой попытки.

В тройку лучших также вошли британка Бетани Партридж (1,90 м) и литовка Айрине Пальшите (1,86 м).

Стоит отметить, что Магучих в прошлом году стала серебряным призером чемпионата мира в Дохе. Ее личным рекордом является высота 2,04 м.

Прыгунья в длину Бех-Романчук также не оставила шансов соперницам.

Украинка прыгнула на 6,90 м, значительно опередив преследовательниц. Серебро досталось шведке Бадди Санье, которая уступила украинке 37 сантиметров (6,57 м). В тройку вошла американка Джазмин Сойерс (6,47 м).

Бех-Романчук продолжает лидировать в общем зачете World Indoor Tour.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал на турнире в Словакии.