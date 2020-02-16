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Украинка Цуренко упустила шанс выиграть титул на теннисном турнире в Каире

20:02, 16 февраля 2020
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Леся Цуренко / REUTERS

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В финальном матче Цуренко, которая на данный момент занимает 129-е место в рейтинге WTA, уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии (№118 WTA).

Матч за титул длился 2 часа и 25 минут. Цуренко, которая была посеяна на турнире под четвертым номером, потерпела поражение в трех сетах -  4:6, 6:3, 2:6.

Цуренко упустила шанс выиграть свой седьмой титул на турнирах ITF и одиннадцатый в карьере. В активе украинки четыре победы на турнирах WTA.

Как сообщал УНИАН, ранее в Каире Цуренко обыграла первую сеяную турнира.

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