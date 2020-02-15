Украинская теннисистка Цуренко пробилась в финал турнира в Каире

Леся Цуренко находится в шаге от титула на турнире ITF в одиночном разряде.

Экс-вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу в полуфинале на турнире ITF в Каире.

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Украинка, получившая при посеве четвертый номер, встречалась с первой ракеткой турнира Арантой Рус из Нидерландов.

В первом сете соперница еще оказывала сопротивление, но вторую партию Цуренко выиграла всухую - 7:5, 6:0.

В решающем матче украинская теннисистка, которая на данный момент занимает 129-е место рейтинга WTA, встретится с победительницей поединка между румынкой Ириной-Камелией Бегу и испанкой Аленой Большовой.

Стоит отметить, что ранее Цуренко в дуэте с украинкой Мартой Костюк проиграла в полуфинале парного разряда в Каире.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины не смогла пробиться в полуфинал турнира в Таиланде.