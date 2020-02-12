Легендарного баскетболиста Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля
Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна, которые погибли в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
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Частная похоронная служба прошла в Мемориальном парке Pacific View, который расположен калифорнийском Корона-дель-мар, недалеко от дома семьи Брайант.
Останки Брайанта и его дочери были возвращены семье баскетболиста в прошлый вторник.
Брайант, его дочь и еще семь человек погибли 24 января. На днях эксперты опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.
Как сообщал УНИАН, публичная церемония прощания с Брайантом пройдет 24 февраля на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс".