Легендарного баскетболиста Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля

Частную похоронную службу провели в одном из мемориальных парков недалеко от дома семьи Брайант.

Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна, которые погибли в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Частная похоронная служба прошла в Мемориальном парке Pacific View, который расположен калифорнийском Корона-дель-мар, недалеко от дома семьи Брайант.

Останки Брайанта и его дочери были возвращены семье баскетболиста в прошлый вторник.

Брайант, его дочь и еще семь человек погибли 24 января. На днях эксперты опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.

Как сообщал УНИАН, публичная церемония прощания с Брайантом пройдет 24 февраля на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс".