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Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с легендой НБА Брайантом

10:17, 07 февраля 2020
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Игровые майки Коби Брайанта и его дочери в Staples Center / REUTERS

Об этом сообщает LA Times.

Церемония прощания с Брайантом, его 13-летней дочерью Джанной и еще семью погибшими в результате авиакатастрофы пройдет на арене "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Staples Center".

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Дата прощания с легендой НБА была согласована с вдовой Брайанта Ванессой. Количество мест на траурной церемонии будет ограничено.

Всю свою карьеру в НБА Брайант провел в составе "Лейкерс", отыграв за команду 20 лет.

Напомним, Брайант, его дочь и еще семь человек погибли в результате крушения частного вертолета 26 января.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучший баскетболист мира Леброн Джеймс сделал тату в память о Брайанте.

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