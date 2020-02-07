Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с легендой НБА Брайантом

С баскетболистом, который погиб в авиакатастрофе, простятся на арене "Лос-Анджелес Лейкерс".

Церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом пройдет 24 февраля.

Об этом сообщает LA Times.

Церемония прощания с Брайантом, его 13-летней дочерью Джанной и еще семью погибшими в результате авиакатастрофы пройдет на арене "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Staples Center".

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Дата прощания с легендой НБА была согласована с вдовой Брайанта Ванессой. Количество мест на траурной церемонии будет ограничено.

Всю свою карьеру в НБА Брайант провел в составе "Лейкерс", отыграв за команду 20 лет.

Напомним, Брайант, его дочь и еще семь человек погибли в результате крушения частного вертолета 26 января.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучший баскетболист мира Леброн Джеймс сделал тату в память о Брайанте.