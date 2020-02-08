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Игроки школьной баскетбольной команды в США жестоко избили своего тренера (видео)

12:35, 08 февраля 2020
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espn.com

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Об этом сообщает TMZ Sports.

4 февраля полиция получила сообщение об избиении тренера по баскетболу, который работал в школе. После расследования стало известно, что он пытался защитить одного из учеников от издевательств одноклассников.

В итоге ученики, которые выступали за команду под руководством этого тренера, атаковали его и жестоко избили, когда мужчина вышел из автобуса после гостевого поединка.

Все виновные уже отстранены от занятий в школе. Ситуацию взял под контроль лично мэр Ньюарка.

УНИАН ранее сообщал о том, что баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд.

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