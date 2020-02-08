Игроки школьной баскетбольной команды в США жестоко избили своего тренера (видео)
На главного тренера школьной баскетбольной команды из Ньюарка (штат Нью-Джерси, США) совершили нападение его ученики.
Читайте также"На транса похожа": баскетболисток из украинской Суперлиги оскорбили в прямом эфире (видео)
Об этом сообщает TMZ Sports.
4 февраля полиция получила сообщение об избиении тренера по баскетболу, который работал в школе. После расследования стало известно, что он пытался защитить одного из учеников от издевательств одноклассников.
В итоге ученики, которые выступали за команду под руководством этого тренера, атаковали его и жестоко избили, когда мужчина вышел из автобуса после гостевого поединка.
Все виновные уже отстранены от занятий в школе. Ситуацию взял под контроль лично мэр Ньюарка.
High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a— Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020
УНИАН ранее сообщал о том, что баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд.