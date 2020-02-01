цей матеріал доступний українською

Баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд (видео)

22:05, 01 февраля 2020
Другое
151 0
Максим Пустозвонов со своей девушкой / фото: ФБУ

Перед окончанием второй четверти матча Пустозвонов совершил слэм-данк, после чего взял микрофон и пригласил Лану на площадку. Баскетболист встал на колено и сказал возлюбленной: "Выходи за меня!". Девушка ответила: "Да!".

Видео было опубликовано на странице Федерации баскетбола Украины в Facebook.

Отметим, что 32-летний Пустозвонов на Матче звезд выиграл конкурс трехочковых бросков.

Как сообщал УНИАН, в Матче звезд Суперлиги команда легионеров обыграла команду украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter