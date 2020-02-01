Баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд (видео)

Максим Пустозвонов сделал предложение руки и сердца.

Украинский баскетболист Максим Пустозвонов сделал предложение своей девушке Лане во время Матча звезд Суперлиги-2020.

Перед окончанием второй четверти матча Пустозвонов совершил слэм-данк, после чего взял микрофон и пригласил Лану на площадку. Баскетболист встал на колено и сказал возлюбленной: "Выходи за меня!". Девушка ответила: "Да!".

Видео было опубликовано на странице Федерации баскетбола Украины в Facebook.

Отметим, что 32-летний Пустозвонов на Матче звезд выиграл конкурс трехочковых бросков.

Как сообщал УНИАН, в Матче звезд Суперлиги команда легионеров обыграла команду украинцев.