Баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд (видео)
22:05, 01 февраля 2020Другое
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Максим Пустозвонов сделал предложение руки и сердца.
Максим Пустозвонов со своей девушкой / фото: ФБУ
Украинский баскетболист Максим Пустозвонов сделал предложение своей девушке Лане во время Матча звезд Суперлиги-2020.
Перед окончанием второй четверти матча Пустозвонов совершил слэм-данк, после чего взял микрофон и пригласил Лану на площадку. Баскетболист встал на колено и сказал возлюбленной: "Выходи за меня!". Девушка ответила: "Да!".
Видео было опубликовано на странице Федерации баскетбола Украины в Facebook.
Отметим, что 32-летний Пустозвонов на Матче звезд выиграл конкурс трехочковых бросков.
Как сообщал УНИАН, в Матче звезд Суперлиги команда легионеров обыграла команду украинцев.
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