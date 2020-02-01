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Лучший баскетболист мира сделал тату в честь погибшего Коби Брайанта (фото)

12:24, 01 февраля 2020
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Леброн Джеймс и Коби Брайант / REUTERS

Звездный баскетболист Леброн Джеймс сделал татуировку в память о легенде НБА Коби Брайанте, который погиб в результате крушения вертолета.

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Об этом Джеймс сообщил в Instagram.

В честь Брайанта Джеймс набил на левом бедре татуировку змеи. Как известно, Брайант носил прозвище "Черная мамба".

Кроме змеи, на рисунке также изображены розы и номера, под которыми Брайант играл в НБА - "8" и "24". Под рисунком написано: "Mamba 4 life" ("Мамба на всю жизнь").

фото: instagram.com/kingjames

Напомним, Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту вертолета.

Как сообщал УНИАН, в Калифорнии создали огромный потрет Брайанта на траве.

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