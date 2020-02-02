Сэйв года в НХЛ: вратарь повторил знаменитый футбольный трюк на льду (видео)

Антти Раанта спас свои ворота необычным способом.

Вратарь клуба НХЛ "Аризона Койотис" Антти Раанта отметился красивым спасением ворот в поединке с "Чикаго Блэкхокс".

В третьем периоде голкипер лег на живот и согнул ноги, отразив шайбу коньком в стиле "удара скорпиона".

Поединок завершился вничью 2:2, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали игроки "Чикаго".

Видео сэйва Раанты

Стоит отметить, что "удар Скорпиона" - знаменитый трюк, автором которого стал вратарь сборной Колумбии Рене Игита в игре с англичанами в 1995-м году.

Видео сэйва Игиты

УНИАН ранее сообщал о том, что в матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку.