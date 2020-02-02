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Сэйв года в НХЛ: вратарь повторил знаменитый футбольный трюк на льду (видео)

14:44, 02 февраля 2020
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Раанта перевел игру в овертайм / фото: nhl.com

В третьем периоде голкипер лег на живот и согнул ноги, отразив шайбу коньком в стиле "удара скорпиона".

Поединок завершился вничью 2:2, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали игроки "Чикаго".

Видео сэйва Раанты

Стоит отметить, что "удар Скорпиона" - знаменитый трюк, автором которого стал вратарь сборной Колумбии Рене Игита в игре с англичанами в 1995-м году.

Видео сэйва Игиты

УНИАН ранее сообщал о том, что в матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку.

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