Сэйв года в НХЛ: вратарь повторил знаменитый футбольный трюк на льду (видео)
14:44, 02 февраля 2020Другое
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Антти Раанта спас свои ворота необычным способом.
Раанта перевел игру в овертайм / фото: nhl.com
Вратарь клуба НХЛ "Аризона Койотис" Антти Раанта отметился красивым спасением ворот в поединке с "Чикаго Блэкхокс".
В третьем периоде голкипер лег на живот и согнул ноги, отразив шайбу коньком в стиле "удара скорпиона".
Поединок завершился вничью 2:2, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали игроки "Чикаго".
Видео сэйва Раанты
Стоит отметить, что "удар Скорпиона" - знаменитый трюк, автором которого стал вратарь сборной Колумбии Рене Игита в игре с англичанами в 1995-м году.
Видео сэйва Игиты
УНИАН ранее сообщал о том, что в матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку.
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