В матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку (видео)

Финн Пекка Ринне стал двенадцатым голкипером в истории НХЛ, которому удалось отличиться голом.

Вратарь "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона НХЛ против "Чикаго Блэкхоукс".

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На последних секундах Ринне установил окончательный счет встречи (5:2), поразив пустые ворота соперника. Голкипер отличился броском через всю площадку.

"Моя мечта сбылась! Я радовался настолько, насколько это возможно", - сказал Ринне.

Финн стал первым за семь лет и лишь двенадцатым вратарем в истории, которому удалось отличиться в матче НХЛ.

Видео гола Ринне опубликовал официальный канал НХЛ в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в НХЛ хоккеист забросил шайбу головой.