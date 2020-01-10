В матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку (видео)
10:24, 10 января 2020Другое
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Финн Пекка Ринне стал двенадцатым голкипером в истории НХЛ, которому удалось отличиться голом.
Пекка Ринне / REUTERS
Вратарь "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона НХЛ против "Чикаго Блэкхоукс".
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На последних секундах Ринне установил окончательный счет встречи (5:2), поразив пустые ворота соперника. Голкипер отличился броском через всю площадку.
"Моя мечта сбылась! Я радовался настолько, насколько это возможно", - сказал Ринне.
Финн стал первым за семь лет и лишь двенадцатым вратарем в истории, которому удалось отличиться в матче НХЛ.
Видео гола Ринне опубликовал официальный канал НХЛ в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в НХЛ хоккеист забросил шайбу головой.
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