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В матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку (видео)

10:24, 10 января 2020
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Пекка Ринне / REUTERS

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На последних секундах Ринне установил окончательный счет встречи (5:2), поразив пустые ворота соперника. Голкипер отличился броском через всю площадку.

"Моя мечта сбылась! Я радовался настолько, насколько это возможно", - сказал Ринне.

Финн стал первым за семь лет и лишь двенадцатым вратарем в истории, которому удалось отличиться в матче НХЛ.

Видео гола Ринне опубликовал официальный канал НХЛ в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в НХЛ хоккеист забросил шайбу головой.

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