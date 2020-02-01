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Матч звезд Суперлиги: украинский баскетболист стал победителем конкурса данков (видео)

17:46, 01 февраля 2020
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Александр Волков и Павел Крутоус / фото: fbu.ua

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В финальном раунде Крутоус выиграл у защитника "Николаева" Квентина Питерсона.

По итогам двух попыток Крутоус получил от судей 76 баллов, тогда как у Питерсона один данк не получился. Его итоговый результат - 35 баллов.

В жюри конкурса входили главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багасткис, главный тренер "Прометея" Карлис Муйжниекс, экс-президент ФБУ Александр Волков и тренер Вадим Гладун.

Также в рамках Матча звезд состоялись конкурсы мастерства и трехочковых. Победу в конкурсе мастерства одержал защитник "Николаева" Максим Луценко, а лучшим в трехочковых бросках стал форвард "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский баскетболист примет участие в Матче восходящих звезд НБА.

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