Матч звезд Суперлиги: украинский баскетболист стал победителем конкурса данков (видео)

Павел Крутоус выиграл самый зрелищный конкурс на Матче звезд-2020.

Защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус стал победителем конкурса слэм-данков в рамках Матча звезд Суперлиги-2020 в Киеве.

Читайте такжеКиев-Баскет уступил венграм в Кубке Европы ФИБА

В финальном раунде Крутоус выиграл у защитника "Николаева" Квентина Питерсона.

По итогам двух попыток Крутоус получил от судей 76 баллов, тогда как у Питерсона один данк не получился. Его итоговый результат - 35 баллов.

В жюри конкурса входили главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багасткис, главный тренер "Прометея" Карлис Муйжниекс, экс-президент ФБУ Александр Волков и тренер Вадим Гладун.

Также в рамках Матча звезд состоялись конкурсы мастерства и трехочковых. Победу в конкурсе мастерства одержал защитник "Николаева" Максим Луценко, а лучшим в трехочковых бросках стал форвард "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский баскетболист примет участие в Матче восходящих звезд НБА.