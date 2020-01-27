Фанат предсказал смерть Коби Брайанта в авиакатастрофе семь лет назад

Легендарный игрок НБА в итоге разбился на вертолете.

Фанат знаменитого баскетболиста НБА Коби Брайанта предсказал его смерть в результате крушения вертолета еще семь лет назад.

Человек под ником ".Noso" 13 ноября 2012 года опубликовал запись в Twitter:

"Коби закончит гибелью при крушении вертолета".

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) 13 листопада 2012 р.

Американские журналисты проверили запись через службу поддержки Twitter, которая подтвердила, что пользователь не мог сделать ее "задним числом" или отредактировать уже сейчас.

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Данной записи есть пояснение. Коби Брайант всю свою карьеру любил летать на вертолете, из-за чего становился объектом шуток и издевательств от баскетбольных болельщиков. Они часто "шутили", что однажды полеты Брайанта могут закончиться трагедией.

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта. Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.

Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

УНИАН ранее сообщал о том, что стала известна предполагаемая причина крушения вертолета Брайанта.