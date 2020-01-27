Крушение вертолета Коби Брайанта: названа предполагаемая причина трагедии

Погодные условия в этот день представляли опасность.

Вероятной причиной крушения вертолета с легендой НБА Коби Брайантом на борту могли стать сложные погодные условия.

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Об этом сообщил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн в комментарии Los Angeles Times:

"Погодная ситуация не соответствовала нашим минимальным стандартам для полетов".

По словам Рубенштейна, из-за слишком большого тумана других вертолетов, в том числе полицейских, в небе не было.

Катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта.

Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.

Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

УНИАН ранее сообщал о том, что появилось видео с места крушения вертолета Брайанта.