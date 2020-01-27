Узнал в аэропорту: звезда НБА Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на гибель Коби Брайанта (видео)

Игрок "Лейкерс" был потрясен новостью о крушении вертолета с легендой НБА.

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не смог сдержать эмоции, когда узнал о гибели легенды НБА Коби Брайанта.

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Джеймс находился вместе с командой в аэропорту Лос-Анджелеса, когда узнал о крушении вертолета. 35-летний баскетболист начал плакать.

Стоит отметить, что за день до трагедии Джеймс обошел Брайанта в списке лучших бомбардиров за всю историю НБА. При этом Леброн играл в кроссовках с подписью "Mamba 4 Life" ("Мамба навсегда") в честь Коби, прозвище которого Black Mamba.

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIPpic.twitter.com/YcX03uhSOZ — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) 26 січня 2020 р.

Катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта. Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.

Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

УНИАН ранее сообщал о том, что стала известна предполагаемая причина крушения вертолета Брайанта.