Украинка Ястремская уступила лучшей теннисистке мира в финале крупного турнира (видео)

Даяна Ястремская не смогла завоевать крупнейший титул в карьере.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потерпела поражение в финале турнира серии Premier в австралийской Аделаиде.

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В решающем матче Ястремская в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. Матч продлился 1 час 27 минут и завершился поражением украинки со счетом 2:6, 5:7.

Ястремская в четвертый раз в карьере играла в финале турниров WTA и впервые на турнире серии Premier.

Несмотря на поражение в финале, Ястремская с понедельника установит новый личный рекорд в рейтинге WTA. Украинская теннисистка поднимется на три позиции и станет 21-й ракеткой мира.

Напомним, на пути к финалу Ястремская обыграла сразу трех соперниц из топ-20 мирового рейтинга.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале украинка обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.