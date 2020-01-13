Умер президент Ассоциации спортивных журналистов Украины

Михаил Волобуев не дожил несколько месяцев до своего 74-летия.

В понедельник, 13 января, в Киеве после тяжелой и продолжительной болезни умер известный спортивный журналист, президент Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ) Михаил Волобуев.

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Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

Волобуев возглавлял АСЖУ с 1999 года, а с 2000-го был членом Международной ассоциации спортивной прессы. Также являлся членом Национального олимпийского комитета.

Кроме того, 11 лет Михаил Михайлович работал пресс-аташе НСК "Олимпийский". В мае Волобуеву могло исполниться 74 года.

За свою карьеру Волобуев успел поработать на нескольких Олимпиадах, а также чемпионатах мира и Европы по разным видам спорта.

УНИАН ранее сообщал о смерти легендарного украинского легкоатлета.