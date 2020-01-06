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Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко выбыла из первой сотни

10:42, 06 января 2020
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Свитолина в очередной раз вошла в топ-5 / фото: wtatennis.com

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поднялась на одну строчку и стала пятой ракеткой мира. Второй номер страны Даяна Ястремская осталась на 22-м месте.

Катерина Козлова переместилась с 91-й на 89-ю позицию, Катарина Завацкая - со 107-й на 106-ю, а Леся Цуренко покинула первую сотню - с 75-й на 119-ю.

Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти, а в тройку вошли чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Китае.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#рейтинг WTA