Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко выбыла из первой сотни
10:42, 06 января 2020Другое
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Представлен обновленный список лучших теннисисток мира.
Свитолина в очередной раз вошла в топ-5 / фото: wtatennis.com
6 января был опубликован новый рейтинг WTA, в котором изменились позиции лучших украинских теннисисток.
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поднялась на одну строчку и стала пятой ракеткой мира. Второй номер страны Даяна Ястремская осталась на 22-м месте.
Катерина Козлова переместилась с 91-й на 89-ю позицию, Катарина Завацкая - со 107-й на 106-ю, а Леся Цуренко покинула первую сотню - с 75-й на 119-ю.
Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти, а в тройку вошли чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Китае.
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