В Украине может появиться прямое финансирование элитных спортсменов

Топ-100 представителей спорта смогут получать поддержку в обход федераций.

C 2021 года лучшие украинские спортсмены могут получить прямое финансирование своей подготовки от государства.

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Об этом сообщил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин в комментарии XSPORT.

"Думаем, с 2021 года заработает индивидуальная поддержка топ-100 спортсменов. Они будут определяться по мировому рейтингу, по результатам. Они будут получать прямое финансирование на те программы, которые они сами себе выбирают. То есть деньги будут выделять напрямую им, а не на спорт, не на федерации", - заявил Шумилин.

Также чиновник добавил, что до 2024 года планируется построить мультиспортивный комплекс в каждой области:

"Все сразу освоить невозможно. Но первые пять лет - приоритетная часть, нужно построить 24 комплекса. Не в областном центре, а в каждой области. Если город не хочет, то пожалуйста - рядом пригород есть".

УНИАН ранее сообщал о том, что стал известен размер призовых для украинцев на Олимпиаде-2020.