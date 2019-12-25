"Такими же и остаются": стал известен размер призовых для украинцев на Олимпиаде-2020

Суммы не изменятся по сравнению с прошлыми Играми.

Призовые для украинских призеров Олимпиады-2020 в Токио сохранятся на уровне Игр в Рио-де-Жанейро.

Читайте такжеПанда стала талисманом зимней Олимпиады-2022 (фото, видео)

Об этом сообщил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин в комментарии XSPORT.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - отметил Шумилин.

Стоит отметить, что на предыдущих трех Олимпиадах в Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи сумма призовых не менялась. За золотую медаль украинский спортсмен получал 125 тысяч долларов, за серебряную - 80 тысяч, а бронзовую - 55 тысяч.

XXXII летние Олимпийские игры откроются в Токио 24 июля 2020 года. Будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта и 50 дисциплинах.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Токио открыли главный стадион Олимпиады-2020.