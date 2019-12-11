Киев-Баскет одержал победу на старте второго группового этапа Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб разобрался с нидерландцами.

"Киев-Баскет" в первом туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА играл в гостях у нидерландского "Зволле".

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Украинская команда сумела одержать победу.

Первая четверть завершилась вничью, а во второй киевляне добыли преимущество в 13 очков, но перед заключительной четвертью оно сократилось до четырех пунктов.

Тем не менее, в заключительном отрезке украинцы сумели удержать победный результат.

Самым результативным игроком матча стал представитель "Киев-Баскета" Кейси Шепард, записавший на свой счет 24 очка.

"Зволле" (Нидерланды) - "Киев-Баскет" (Украина) - 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

В следующем поединке группы K подопечные Айнарса Багатскиса 18 декабря дома будут принимать венгерский "Керменд".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лень оформил дабл-дабл и помог своей команде одержать победу в НБА.