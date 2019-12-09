Украинец Лень оформил дабл-дабл и помог своей команде одержать победу в НБА (видео)

Центровой провел результативный матч.

В очередном поединке регулярного чемпионата НБА "Атланта" встречалась с "Шарлотт", а в составе "Хокс" участие в игре принял украинец Алексей Лень.

Центровой провел на площадке 19 минут, за которые сумел оформить дабл-дабл - набрал 13 очков, а также совершил 10 подборов и сделал по одному ассисту, перехвату и блок-шоту.

"Атланта" в итоге смогла одержать победу - 122:117 (24:27, 27:26, 37:30, 34:24).

Видеообзор действий украинца

В текущем сезоне Лень в среднем набирает 7,6 очка, а также делает 4,7 подбора за 16,9 минуты на паркете.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист Михайлюк установил новый личный рекорд в НБА.